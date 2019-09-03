محامي البشير: لا ضغوط سياسية على القضاء

أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، المحامي محمد الحسن الأمين ثقته ببراءة موكله في حال مضت العدالة في مسارها الصحيح.

وبين في حديثه لموقع “تاسيتي نيوز”، أن القضاء لم تمارس عليه أي ضغوط سياسية، مشيرا إلى أن البشير يتمتع بكامل صحته الجسدية والعقلية، ويعي ما يقول أثناء جلسات المحاكمة، مضيفاً أنه تعرض لموجة اضطراب نفسي استدعت إدلاءه بإفادات خارج نطاق المحاكمة.