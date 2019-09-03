وبين في حديثه لموقع “تاسيتي نيوز”، أن القضاء لم تمارس عليه أي ضغوط سياسية، مشيرا إلى أن البشير يتمتع بكامل صحته الجسدية والعقلية، ويعي ما يقول أثناء جلسات المحاكمة، مضيفاً أنه تعرض لموجة اضطراب نفسي استدعت إدلاءه بإفادات خارج نطاق المحاكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر محامي البشير: لا ضغوط سياسية على القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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