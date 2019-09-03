إشادة برئيس وزراء بريطانيا عقب اقتنائه جروا بمقر إقامته

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وصديقته كاري سيموندس اليوم الاثنين عن أنهما اقتنيا جروا تم إنقاذه من نوع جاك راسل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الجرو البالغ من العمر 15 أسبوعا، والذي سُمي ديلن وهو يصل إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، ثم نشرت سيموندس في وقت لاحق صورا للكلب وهو في مقر إقامة جونسون.

وكان تاجر حيوانات أليفة سيتخلص من ديلن لأنه ولد بمشكلة في الفك.

ولم يتضح بعد كيف سيكون شكل علاقة ديلن بالقط لاري الذي يعيش في داونينغ ستريت.

وأشادت جمعية خيرية للحيوانات في ويلز باقتناء بوريس جونسون وسيموندس للجرو ووصفته بأنه حلم يتحقق للكلب وللقضية، إذ سيؤدي إلى زيادة الاهتمام بإنقاذ الكلاب.