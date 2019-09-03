وأظهرت لقطات تلفزيونية الجرو البالغ من العمر 15 أسبوعا، والذي سُمي ديلن وهو يصل إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، ثم نشرت سيموندس في وقت لاحق صورا للكلب وهو في مقر إقامة جونسون.
وكان تاجر حيوانات أليفة سيتخلص من ديلن لأنه ولد بمشكلة في الفك.
ولم يتضح بعد كيف سيكون شكل علاقة ديلن بالقط لاري الذي يعيش في داونينغ ستريت.
وأشادت جمعية خيرية للحيوانات في ويلز باقتناء بوريس جونسون وسيموندس للجرو ووصفته بأنه حلم يتحقق للكلب وللقضية، إذ سيؤدي إلى زيادة الاهتمام بإنقاذ الكلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر إشادة برئيس وزراء بريطانيا عقب اقتنائه جروا بمقر إقامته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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