مخترع بريطانى يطير باستخدام بذلة نفاثة لتسليم خطاب إلى جزيرة وايت

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تستخدم البذلة خمسة توربينات غازية تنتج أكثر من 1000 حصان فرامل للطيران، ويمكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 55 ميلاً فى الساعة (89 كم فى الساعة).
وطورت شركة Gravity Industries هذه البذلة، وقد حصلت على براءة اختراع فى وقت سابق من هذا العام فيما وصفه به المبدعون البريطانيون بأنها الأولى من نوعها فى العالم فى مجال "البدلة النفاثة".
وتعد هذه الرحلة هى الأطول حتى الآن، مقارنة بالتجارب الصغيرة السابقة، إذ بلغت مسافتها (1.3 كم) من قلعة هورست فى ليمنجتون إلى فورت ألبرت.
وعرض براوننج بدلته فى أكثر من 20 دولة حول العالم، إذ يقول إن الشركة تأمل الآن فى إطلاق سلسلة من البذلات لعدد من الفرق لاستخدامها فى دورات الطيران التنافسية.
وقال براوننج: "منذ إطلاق Gravity فى عام 2017 لم نتوقف عن تحدى الوضع الراهن، وإصدار براءات الاختراع اليوم هو علامة فارقة ضخمة لجاذبية والتى ستمكننا من مواصلة الابتكار ونأمل إلهام الآخرين".
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