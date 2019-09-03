بعد شهر عرض..فيلم Hobbs & Shaws يحقق 593 مليون دولار أمريكى

الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fast and the Furious ويُقدم الفيلم لأول مرة بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذان يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية.
ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.
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