بعد شهر عرض..فيلم Hobbs & Shaws يحقق 593 مليون دولار أمريكى

حقق فيلم Hobbs & Shaws إيرادات وصلت إلى 593 مليون دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 2 الشهر الماضي، حيث حقق 153 مليون دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما حصد 440 مليون دولار أمريكى حول العالم.

الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fast and the Furious ويُقدم الفيلم لأول مرة بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذان يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية.

ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.