إضراب يعطل الرحلات الجوية فى مطار سخيبول بأمستردام

واستهدف الإضراب الذى استمر ساعتين من الساعة السادسة وحتى الثامنة بتوقيت جرينتش، التأثير على المفاوضات الجارية بين نقابات العمال وشركة كيه.إل.إم الذراع الهولندية لشركة إير فرانس -كيه.إل.إم بشأن الأجور وأوضاع العمل.
لكن رابطة نقابات العمال (إف.إن.فى) قالت إن الشركة لم ترد، وإن من المقرر تنظيم إضراب ثان فى نفس الوقت يوم الأربعاء.
وتطالب نقابات العمال بزيادة قدرها ثمانية فى المئة فى الأجور على مدى عامين بالإضافة إلى توفير عدد أكبر من الموظفين بدوام كامل وتحسين ساعات العمل.
وعرضت شركة كيه.إل.إم يوم الخميس زيادة تتراوح بين ستة وسبعة فى المئة فى الأجور على مدى ثلاث سنوات وهو ما رفضته نقابات العمال.
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