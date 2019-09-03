بالون ”ترامب الرضيع“ يحلق في سماء كوبنهاغن

حلّق بالون يصور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على شكل رضيع في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، احتجاجا على رغبته في شراء جزيرة غرينلاند.

ووافقت السلطات الدنماركية على طلب تقدم به بعض النشطاء، على إطلاق بالون ”ترامب الرضيع“ في سماء كوبنهاغن.

ورغم إرجاء الرئيس الأمريكي زيارته إلى الدنمارك التي كان من المقرر إجراؤها يومي 2 و3 وسبتمبر/ أيلول الجاري، إلا أن النشطاء أطلقوا البالون وسط كوبنهاغن.

وفي 20 أغسطس/ آب الماضي، أعلن ترامب أنه أرجأ زيارته للدنمارك، وسط خلاف بشأن شراء غرينلاند، بعد أن قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، إن الجزيرة ”ليست للبيع“.

وكان رئيس وزراء غرينلاند، كيم كيلسن، وفريدريكسن أعلنا أن هذه الجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي ليست للبيع، بعد أن أبدى ترامب اهتمامه بشرائها.

ومنتصف أغسطس، قالت الخارجية الدنماركية في بيان، إن ”الجزيرة غنية بالموارد الطبيعية مثل المعادن والمياه النقية والطاقة المتجددة والسياحة، نحن منفتحون للتعاون التجاري لكننا لسنا للبيع“.