ووافقت السلطات الدنماركية على طلب تقدم به بعض النشطاء، على إطلاق بالون ”ترامب الرضيع“ في سماء كوبنهاغن.
ورغم إرجاء الرئيس الأمريكي زيارته إلى الدنمارك التي كان من المقرر إجراؤها يومي 2 و3 وسبتمبر/ أيلول الجاري، إلا أن النشطاء أطلقوا البالون وسط كوبنهاغن.
وفي 20 أغسطس/ آب الماضي، أعلن ترامب أنه أرجأ زيارته للدنمارك، وسط خلاف بشأن شراء غرينلاند، بعد أن قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، إن الجزيرة ”ليست للبيع“.
وكان رئيس وزراء غرينلاند، كيم كيلسن، وفريدريكسن أعلنا أن هذه الجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي ليست للبيع، بعد أن أبدى ترامب اهتمامه بشرائها.
ومنتصف أغسطس، قالت الخارجية الدنماركية في بيان، إن ”الجزيرة غنية بالموارد الطبيعية مثل المعادن والمياه النقية والطاقة المتجددة والسياحة، نحن منفتحون للتعاون التجاري لكننا لسنا للبيع“.
كانت هذه تفاصيل خبر بالون ”ترامب الرضيع“ يحلق في سماء كوبنهاغن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.