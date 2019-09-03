امرأة ميتة دماغيا تنجب طفلة سليمة فى التشيك

ذكرت مصادر طبية في التشيك ، الإثنين ، أن امرأة ميتة دماغيا منذ حوالي أربعة أشهر تمكنت من إنجاب طفلة سليمة عن طريق عملية قيصرية.

وأوضح الأطباء في المستشفى الجامعي بمدينة برنو التشيكية ، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية ، أن الطفلة ولدت في الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل الشهر الماضي، أي بعد 117 يوما من إعلان وفاة والدتها دماغيا.

وقال رومان جال رئيس قسم التخدير في المستشفى إن هذه الطفلة ، التي تزن 2,13 كيلوجرام ، هي "واحدة من بين أثقل الأطفال الذين يولدون لنساء متوفيات دماغيا وأكثرهم نضجا".

وجرى إعلان وفاة الأم دماغيا بعد إصابتها بنزيف في أبريل الماضي، عندما كانت في الأسبوع السادس عشر من الحمل ، وحافظ الأطباء على قلبها ورئتيها وكليتيها وأعضاء أخرى في حالة عمل ، فيما كانوا يراقبون الجنين ، وبعد الولادة ، فصلت المرأة عن أجهزة الإنعاش ، وفي حالة مماثلة ولد طفل لامرأة ميتة دماغيا في البرتغال عام 2016.

