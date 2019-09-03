وذكر بيان صادر عن الأمم المتحدة فى فيينا اليوم الاثنين أن المنتدى سوف يناقش دور الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز الابتكار الحضري في المدن الواقعة على طول الحزام والطريق وما بعده.
وأشار البيان الى أن المنتدى يهدف إلى توفير منظور واسع ومتعدد التخصصات حول كيفية تمكن المدن من الاستفادة من التقنيات المتقدمة والحلول الصناعية الجديدة لتحسين نوعية حياة مواطنيها عن طريق الحد من انبعاثات الكربون في المدن وتحسين الخدمات العامة وخلق فرص عمل جديدة وجذب العمالة الماهرة.
وأضاف أن المنتدى يشمل اجتماع المائدة المستديرة لرؤساء البلديات وجلسات عامة ومعرض وورش عمل وعروض ثقافية وسوف يجمع الحدث حوالي 25 رئيس بلدية ، بالإضافة إلى 650 مشاركًا بمن فيهم ممثلون عن الحكومات ومؤسسة التمويل الدولية والمنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال والغرف التجارية والمنظمات الدولية والخبراء الحضريين والأوساط الأكاديمية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. بدء أعمال المنتدى السنوى الدولى الرابع "جسور لأجل المدن" فى فيينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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