السعودية واليمن يبحثان سبل الدعم المخصصة للشعب اليمنى

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين استعرضا أعمال المركز ونشاطاته الإنسانية المنفذة بالتعاون مع المنظمات الدولية والأممية في 44 دولة حول العالم أبرزها اليمن، وأساليب الدعم المخصصة للشعب اليمني في القطاعات كافة وسبل تطويرها.
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