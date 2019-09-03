رسميا.. كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب برتغالي 2019

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، مساء الاثنين، بجائزة أفضل لاعب برتغالي لعام 2019.

وتفوق رونالدو على منافسيه الأربعة، روبن نيفيس لاعب ولفرهامبتون، جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد، برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة.

وحصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بعد أن قاد السيدة العجوز للتتويج بلقب الدوري الكالتشيو.

وقال رونالدو بعد الحصول على الجائزة: "كانت هناك العديد من اللحظات الجميلة الليلة، هذا العالم سريع للغاية، فقبل عام 2018 كانت سنة صعبة على المستوى الشخصي، معقدة للغاية".

ووجه رونالدو رسالة إلى منافسيه الأربعة بعد الفوز بالجائزة حيث قال: "يمكن للجميع أن يكونوا هنا لأن لديهم موسمًا رائعًا".