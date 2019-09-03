وتفوق رونالدو على منافسيه الأربعة، روبن نيفيس لاعب ولفرهامبتون، جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد، برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة.
وحصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بعد أن قاد السيدة العجوز للتتويج بلقب الدوري الكالتشيو.
وقال رونالدو بعد الحصول على الجائزة: "كانت هناك العديد من اللحظات الجميلة الليلة، هذا العالم سريع للغاية، فقبل عام 2018 كانت سنة صعبة على المستوى الشخصي، معقدة للغاية".
ووجه رونالدو رسالة إلى منافسيه الأربعة بعد الفوز بالجائزة حيث قال: "يمكن للجميع أن يكونوا هنا لأن لديهم موسمًا رائعًا".
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب برتغالي 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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