وأغلق سوق الانتقالات فى ألمانيا فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، فيما أغلق سوق الانتقالات في إيطاليا فى تمام الثامنة مساء.
كما تم إغلاق سوق الانتقالات في الدوري الإسباني والفرنسي والبرتغالي في تمام الثانية عشرة بتوقيت القاهرة.
جدير بالذكر أن سوق الإنتقالات في الدوري الإنجليزي قد أغلق في الثامن من أغسطس الماضي، قبل يوم واحد من انطلاق البريميرليج الذى بدأ فى 9 من الشهر الماضي.
وشهد اليوم الأخير فى سوق الانتقالات في أوروبا إبرام العديد من الصفقات، أبرزها إيكاردي ونافاس إلى باريس سان جيرمان، وألفونس أريولا إلى ريال مدريد، ومخيتاريان إلى روما.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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