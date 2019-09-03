رسميا.. إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا

أسدل الستار على فترة الانتقالات الصيفية في دوريات أوروبا، بعد أن وصلت الساعة للثانية عشرة منتصف الليل، وهو الموعد الأخير أمام الأندية للحصول على الصفقات.

وأغلق سوق الانتقالات فى ألمانيا فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، فيما أغلق سوق الانتقالات في إيطاليا فى تمام الثامنة مساء.

كما تم إغلاق سوق الانتقالات في الدوري الإسباني والفرنسي والبرتغالي في تمام الثانية عشرة بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن سوق الإنتقالات في الدوري الإنجليزي قد أغلق في الثامن من أغسطس الماضي، قبل يوم واحد من انطلاق البريميرليج الذى بدأ فى 9 من الشهر الماضي.

وشهد اليوم الأخير فى سوق الانتقالات في أوروبا إبرام العديد من الصفقات، أبرزها إيكاردي ونافاس إلى باريس سان جيرمان، وألفونس أريولا إلى ريال مدريد، ومخيتاريان إلى روما.