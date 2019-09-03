"الأرصاد السعودية": هطول أمطاء رعدية على 8 مناطق فى المملكة اليوم الثلاثاء

كما توقعت هيئة الأرصاد السعودية، فى بيان صادر عنها اليوم الاثنين، سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب ووسط المملكة، مشيرة إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر.
وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين.
أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف المتر.
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