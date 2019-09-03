قائد عسكري قطري يزور دولة عربية

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن الغانم سيشارك في ندوة كبار القادة التي تعقد ضمن فعالية تمرين الأسد المتأهب 2019، وزيارة القوات القطرية المشاركة في التمرين.
وأشارت إلى أن الزيارة تأتي "تعزيزا لأطر التعاون المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين".
وأعلنت الدوحة، الخميس الماضي، تعيين سفير جديد لها بالأردن، في خطوة مماثلة للمملكة، بعد عامين من خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، إثر الأزمة الخليجية.
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