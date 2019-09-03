السلطة الفلسطينية تعتقل عدداً من المطلوبين بقضية إسراء غريب

وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني، إن "التحقيق في قضية إسراء غريب مستمر، وتم اعتقال عدة أشخاص للتحقيق معهم وننتظر نتائج الفحوصات المخبرية وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق حال استكماله"، وفقاً لما ذكره موقع "رام الله" الإخباري.
وتوعد النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، يوم الأحد، بمحاسبة كل من يثبت تورطه في قضية وفاة الفتاة "إسراء غريب".
وأوضح النائب العام خلال لقاء موسع في محافظة بيت لحم بحضور المحافظ كامل حميد ومدراء المؤسسة الأمنية إلى جانب قيادات للمؤسسات النسوية، أن النيابة العامة محرومة من الحديث عن تفاصيل قضية المرحومة قبل انتهاء التحقيقات.
وتوقعت الشرطة الفلسطينية، أن يصدر تقرير النيابة العامة إثر تشريح جثمان إسراء نهاية الأسبوع، مضيفة أن النائب العام يشرف شخصياً على مجريات التحقيق في قضية إسراء.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسوماً رئاسياً في مايو (أيار) 2014 ألغى بموجبه العذر المخفف لقضايا القتل على خلفية الشرف بعدما كان قانون العقوبات المعمول به في الأراضي الفلسطينية، الذي يعود إلى عام 1960، يمنح عذراً مخففاً لمن أقدم على قتل امرأة بدواعي الدفاع عن الشرف.
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