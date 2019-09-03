وقالت ”بلومبيرغ“، اليوم الاثنين، إن نيجيريا والسعودية، قادتا جهود المنظمة لزيادة الإنتاج مجتمعةً، بمقدار 200 ألف برميل يوميًا إلى 29.99 مليون برميل يوميًا.
وأشار المسح إلى أنه يستند إلى تقديرات من المسؤولين وبيانات تتبع السفن والشركات الاستشارية.
واتفق تحالف ”أوبك+“ الذي يضم الدول الأعضاء في أوبك بالإضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا، ويضم 24 دولة، على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا في بداية 2019، حتى نهاية الربع الأول 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى في 2019.. ”أوبك“ ترفع إنتاجها النفطي في أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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