مسلحون يقتلون 5 أشخاص في محطة حافلات بالمكسيك

وقالت اللجنة الأمنية لولاية موريلوس وعاصمتها كويرنافاكا إن المسلّحين شنّوا هجومًا ”محدّد الهدف“، بحثًا عن ضحايا محدّدين في محطة حافلات استريلا دي أورو قرب وسط المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإنّ المسلّحين قتلوا ثلاثة أشخاص على متن حافلة وواحدًا في منطقة الانتظار وواحدًا في دورة المياه.
وتشهد موريلوس حرب عصابات بين خمس عصابات مخدرات مختلفة، بحسب السلطات.
ويأتي إطلاق النار في محطة الحافلات بعد عطلة نهاية أسبوع عنيفة قتل فيها 15 شخصًا على الأقلّ في حوادث مختلفة في هذه الولاية، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية محليّة.
وتشهد المكسيك موجة عنف دامية منذ نشرت الحكومة الجيش لمحاربة عصابات المخدرات الواسعة النفوذ في العام 2006. ومذاك، قُتل أكثر من 250 ألف شخص.
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