واشنطن: سنرفع الإمكانات العسكرية لقوات البيشمركة

جاء ذلك، خلال لقاء وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان شورش إسماعيل، الإثنين، مع فريق أمريكي للتنسيق العسكري في مركز تدريب التحالف الدولي، بأربيل.
وبحسب بيان لوزارة البيشمركة، بحث الجانبان العلاقات العسكرية بين الطرفين والأوضاع في المنطقة وعملية الإصلاح في وزارة البيشمركة.
وأشاد إسماعيل خلال الاجتماع، باستمرار التحالف الدولي في مساعداته لقوات البيشمركة.
من جانبه، قال الفريق العسكري لمكتب التنسيق العسكري الأمريكي، إنهم سيقومون ”برفع الإمكانات العسكرية لقوات البيشمركة“.
وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي المناهض لـ“داعش“ بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 .
وقدم التحالف مساهمة مؤثرة في الحرب ضد ”داعش“ على مدى ثلاث سنوات (2014-2017)، من خلال التغطية الجوية والمعلومات الاستخباراتية وتدريب القوات العراقية وتسليحها.
ولا يزال التحالف يقدم الإسناد الجوي للقوات العراقية في ملاحقة فلول مسلحي ”داعش“ بأرجاء البلاد.
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