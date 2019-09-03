موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر‎

وقرر الاتحاد تحديد يوم الأحد المقبل، الموافق 8 سبتمبر الحالي، موعدًا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز، على أن يحدد ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيري على ضوء الموافقات الأمنية.
وكانت لجنة المسابقات السابقة باتحاد الكرة المصري، قد حددت يوم 5 سبتمبر موعدًا للمباراة النهائية للكأس، قبل أن يتم تعديل الموعد، ليتناسب مع ظروف الفريقين.
وتم تعديل الموعد لمنح فرصة حتى يقام اللقاء بحضور جماهيري في حالة موافقة الأمن.
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