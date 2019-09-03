وأعلنت "طالبان" على لسان المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه استهدف "القوات الأجنبية".
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إن الانفجار كان قويا لدرجة أنه ألحق أضرار بالمباني الواقعة داخل دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد، كما تسبب ابنشوب حريق في صهريج للوقود.
ووقع الانفجار في وقت كان المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، يجري مقابلة تلفزيونية في كابل، عرض خلالها ملامح اتفاق إطار محتمل مع "طالبان" يقضي بإخلاء 5 قواعد عسكرية أمريكية في أفغانستان وسحب نحو 5000 جندي أمريكي في غضون 135 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، مقابل موافقة "طالبان" على عدم السماح باستخدام أراضي أفغانستان قاعدة لشن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها من قبل الجماعات المسلحة بما فيها "القاعدة" و"داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر كابل.. قتلى وجرحى بتفجير تبنته "طالبان" وسط ترقب لاتفاق سلام مع الحركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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