تراجع شعبية الرئيس البرازيلي بعد حرائق غابات الأمازون

كشفت نتائج استطلاع للرأي في البرازيل عن تراجع شعبية الرئيس جاير بولسونارو، على خلفية تصرفه أثناء الخلاف حول الحرائق الهائلة في غابات الأمازون.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجري لصالح صحيفة "فوليا دو ساو باولو" الصادرة، الإثنين، أن نسبة المواطنين غير الراضين عن تصرف بولسونارو وسياسته وصلت إلى 38% بزيادة بمقدار خمس نقاط مئوية، مقارنة باستطلاع أجري في يوليو الماضي.

وفي السياق نفسه، رصدت النتائج تراجعاً في نسبة المواطنين الراضين عن سياسة الرئيس اليميني المتطرف من 33% إلى 29%، وفقاً "د ب أ".

وتشهد البرازيل حرائق غابات هي الأشد منذ سنوات وازداد عدد هذه الحرائق منذ يناير(كانون الثاني) الماضي حتى الآن بنسبة 82% مقارنة بعددها في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات وكالة الفضاء البرازيلية الصادرة، أمس الأحد.

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وبلغ إجمالي عدد الحرائق التي تم تسجيلها أكثر من 79 ألف حريق، وكانت أراضي الملكيات الخاصة هي أكثر ضحايا هذه الحرائق بالإضافة إلى تكرار اندلاع الحرائق في محميات طبيعية وأراض للسكان الأصليين للبلاد.

واتهم بولسونارو، منظمات غير حكومية بإشعال حرائق الغابات لإلحاق العار بحكومته والانتقام لنفسها بعد إلغاء المساعدات الحكومية لهذه المنظمات.

ورفض بولسونارو عروض خارجية بتقديم المساعدة في إطفاء الحرائق.

ومن جهة أخرى، أثار استياء البرازيليين أيضاً من بولسونارو تعيينه لابنه سفيراً للبرازيل في الولايات المتحدة.