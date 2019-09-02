القوات الجنوبية تصد هجوماً حوثياً بحجر السُفلى (انفوجراف)

الدوري الإنجليزي إيفرتون x

15:00 وولفرهامبتون آرسنال x

17:30 توتنهام الدوري الإسباني فالنسيا x

17:00 ريال مايوركا أتلتيكو مدريد x

19:00 Advertisements إيبار فياريال x

21:00 ريال مدريد الدوري الإيطالي لاتسيو x

18:00 روما كالياري x

20:45 انتر ميلان كأس مصر

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