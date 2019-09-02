مجلس السيادة ينهي حظر إذاعة الـ"بي. بي. سي" في البلاد

أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الإثنين، قراراً بإعادة بث خدمة إذاعة هيئة الإذاعة البريطانية، في السودان.

وكانت الحكومة السابقة أوقفت في أغسطس 2010 خدمات بي.بي.سي بالعربية في مدن الخرطوم وبورتسودان ومدني والأبيض.

‏وجاء القرار بحسب وسائل إعلام محلية، بعد 9 سنوات من قرار اتخذه نظام المعزول عمر البشير، بإيقاف البث، دون أن يقدم أي أسباب واضحة.

‏وكانت هيئة الإذاعة البريطانية “بي. بي. سي” قالت حينها إن السلطات السودانية علقت بث خدماتها باللغة العربية على موجة الـ”إف إم” في شمال البلاد، وتقول الخرطوم إن “الإجراء ليس له علاقة بنوعية الأخبار” التي تبثها المؤسسة الإعلامية.

وأكدت دائرة الخدمة الدولية في إذاعة “بي بي سي” البريطانية أن السلطات السودانية علقت خدمتها باللغة العربية على الموجة إف.إم في أربع مدن في شمال السودان.