حقيقة تدهور صحة الرئيس المخلوع عمر البشير أثناء محاكمته

أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع، عمر البشير، المحامي محمد الحسن الأمين على تمتعه بكامل صحته الجسدية والعقلية، مشيرا إلى أنه يعي ما يقول أثناء جلسات المحاكمة.

وأضاف الامين أن الرئيس المخلوع تعرض لموجة اضطراب نفسي استدعت ادلاءه بإفادات خارج نطاق المحاكمة.

وحول طلب سرية المحاكمة، نفى الأمين أن تكون هيئة الدفاع قد طلبت تحويل جلسات المحاكمة إلى سرية، نظرًا لأسباب أمنية تتعلق بوضع البشير.

وكانت آخر أحدث جلسة محاكمة البشير قد عقدت يوم السبت الماضي في العاصمة الخرطوم، ووجهت المحكمة خلال ثالث جلسة محاكمة، إلى البشير تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء غير المشروع.