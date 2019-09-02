قرار بشأن موعد عودة الدراسة لمرحلتي الأساسية والثانوية في السودان

مدارس السودان ارشيفية

وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، باستئناف العام الدراسي للمرحلتين الأساسية والثانوية في جميع ولايات السودان، خلال موعد لا يتجاوز 15 سبتمبر الجاري.

وأوعز حمدوك إلى الجهات ذات الشأن، بما في ذلك وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بتوفير متطلبات استئناف العام الدراسي.

من جانبه، قال الطاهر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم في السودان، إن اجتماعا خاصا عقد بمجلس الوزراء، جرى خلاله بحث الترتيبات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستئناف العام الدراسي للمرحلتين الأساسية والثانوية، مبينا أن الاجتماع وقف أيضا على الترتيبات الفنية الخاصة بمعالجة أيام الدراسة التي فقدت من العام الدراسي خلال الفترة الماضية.