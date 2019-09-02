بالفيديو:أجانب فينيسيا ينبهرون بالفيلم السوداني (ستموت في العشرين) ويستقبلونه بعاصفة من التصفيق

أبهر المخرج السينمائي السوداني امجد ابو العلا جمهور مهرجان فينيسيا الدولي وذلك من خلال العرض الاول لفيلمه الروائي الطويل (ستموت في العشرين) حيث قابله الجمهور المتابع للعرض بعاصفة من التصفيق بعد نهاية العرض حيث استمر التصفيق لمدة تجاوزت السبع دقائق في اشارة وتأكيد على نجاحه.

يذكر بان فيلم (ستموت_في_العشرين) هو أول فيلم روائي سوداني طويل يتم إنتاجه بطاقم عمل محترف في الاونة الاخيرة كما أنه الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج الشاب بعد كثير من الأفلام القصيرة مخرجاً ومنتجاً.

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و اشارت ديباجة الفيلم بانه مستوحى من قصة “النوم عند قدمى الجبل” للكاتب الروائى حمور زيادة التي تدور فى عوالم صوفية، وتتناول تأثير المجتمعات على الفرد وخنوعه لها وفكرة الخروج منها، وتدور أحداثه فى ولاية الجزيرة، بمناطق طيبة الشيخ عبد الباقى وأبو حراز. إذ يولد مزمل فى قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، تصله نبوءة تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين،

فيعيش أيامه فى خوف وقلق إلى أن يظهر فى حياته سليمان، وهو مصور سينمائى متقدم فى العُمر، فهل سيخرج مزمل من الكابوس الذى أصبح ملازمًا له وكيف سيعيش حياته وهو محاصر بأقاويل عن موته القريب؟. وقد أخرج أبو العلا فيلماً روائياً قصيراً في السابق بعنوان “ريش الطيور”، ولاقى اهتماماً عربياً وعالمياً كبيرين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)