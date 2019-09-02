بالفيديو: وصف نفسه (بالكوز) .. الصحفي بقال يكشف عن الاسلحة التي يمتلكها ويصف صمت صحفيي المؤتمر الوطني بالجبن والخيانة

وصف الصحفي المنتمي لحزب المؤتمر الوطني البائد – وصف الصحفيين المنتمين للحزب بانهم جبناء وخونة موضحا بان صمتهم بعد سقوط النظام بثورة ديسمبر بانه يعبر عن تلك الصفات حيث قال:(دا جبن منهم ودا خيانة صمتوا خوفا وبعضهم صمت طمعا وبعضهم تنكر) مؤكدا تمسكه بالحزب والدفاع عنه مشيرا الى انه لن يتغير بين يوم وليلة.

ومن ناحية اخرى كشف بقال عن الاسلحة التي يمتلكها بترخيص رسمي وهي (الطبنجة والخرطوش) موضحا بان هناك كثير من الصحفيين يمتلكون اسلحة بغرض الحماية مشيرا الى انه اضطر لاطلاق النار عند الهجوم عليه من قبل بعض المجهولين في حادثة الاعتداء عليه وانه لولا اطلاقه للاعيرة النارية لكان من عداد الموتى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)