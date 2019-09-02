البرهان يعيد موجة بي بي سي للبث من داخل السودان

التاريخ: 02-سبتمبر-2019 فى : أخبار 97 مشاهدة Advertisements أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً أعاد بموجبه خدمة البث من داخل السودان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بحسب صحيفة اليوم التالي. وكان الرئيس المعزول عمر البشير قد أصدر قبل تسع سنوات قراراً أوقف بموجبه خدمة البث داخل السودان من دون تقديم أسباب واضحة.

ومن المؤمل أن تعاود الموجة بثها داخل حدود ولاية الخرطوم قريباً على أن تعود بالتدريج لمناطق أخرى من السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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