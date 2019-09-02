وقفة احتجاجية لشبكة الصحفيين تضامناً مع صحفيي الجريدة

التاريخ: 02-سبتمبر-2019
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نفذت شبكة الصحفيين وقفة احتجاجية صباح اليوم(الاثنين) أمام مباني صحيفة الجريدة تضامنا مع الصحفيات والصحفيون والمصممين والمدققين اللغويين بصحيفة الجريدة.
تعلقت المطالب بتحسين بيئة وظروف العمل وزيادة الأجور الضعيفة التي ظلت الإدارة تتعامل معاها بالتسويف والمماطلة.
وكانت إدارة الجريدة قد فصلت الصحفية تقوى موسى بعد منحها إجازة أمومة شهرين اعقبتها بإجازة بدون مرتب لمدة شهر فوجئت بعدها بتخييرها بالعمل بنظام القطعة أو الفصل وفضلت الفصل، فضلاً عن فصل الصحفي ايمن سنجراب، واحتج الزملاء ودخلوا في متوالية من الإضرابات.
وقدم صحفيو الجريدة خمسة مطالب تدعو الإدارة بالنظر إلى مطالبهم بموضوعية بجانب رفضهم الإجراءات التعسفية وضرورة إيقافها فوراً.
وخاطبوا إدارة الجريدة بالاعتذار عما بدر من الإدارة والتعهد بعدم تكراره.
وأحتفظ صحفيو الجريدة بحسب “تاسيتي نيوز” بحقهم في مواجهة القرارات التعسفية بالطرق السلمية المتعارف عليها، مشددين على قدرتهم في مواجهة أي موقف مهما كان، مستندين على الثقة الوافرة في وحدتهم وقوتهم. فيما يتوقع أن يتلقى صحفيو الجريدة خطابات فصلهم خلال اليوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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