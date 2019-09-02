“220” بلاغاً ضد رموز النظام البائد في نيابة مكافحة الفساد

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كشف مصدر بنيابة مكافحة الفساد أن النيابة تلقت (220) بلاغ فساد مالي وإداري ضد رموز النظام السابق، وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن معظم البلاغات تحت التحري الأولي من الوقائع والاشتباه، وأكد أن النيابة أحالت عدداً من البلاغات إلى المحاكم المختصة، مبيناً أن النيابة تعمل بمبدأ أنه لا حماية لأحد والقانون سيسري على الجميع.

وقلل من مطالبات الإفراج عن مدير شركة السودان للأقطان محيي الدين محمد علي وقال بحسب صحيفة اليوم التالي – إنه لم يكمل في الحبس شهرين ويتم تجديد حبسه بواسطة القاضي، مبيناً أن الإفراج عنه مقرون بكفالة مالية، وما لم يودعها لن يفرج عنه، وقال إن التحريات في قضية الأقطان قطعت شوطاً طويلاً، وأن الاتهام سيطال أشخاصاً آخرين بعد أن تصلنا ردود مكاتبات أرسلناها لبعض الجهات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)