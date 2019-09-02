التاريخ: 02-سبتمبر-2019
15 مشاهدة
كشف مصدر بنيابة مكافحة الفساد أن النيابة تلقت (220) بلاغ فساد مالي وإداري ضد رموز النظام السابق، وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن معظم البلاغات تحت التحري الأولي من الوقائع والاشتباه، وأكد أن النيابة أحالت عدداً من البلاغات إلى المحاكم المختصة، مبيناً أن النيابة تعمل بمبدأ أنه لا حماية لأحد والقانون سيسري على الجميع.
وقلل من مطالبات الإفراج عن مدير شركة السودان للأقطان محيي الدين محمد علي وقال بحسب صحيفة اليوم التالي – إنه لم يكمل في الحبس شهرين ويتم تجديد حبسه بواسطة القاضي، مبيناً أن الإفراج عنه مقرون بكفالة مالية، وما لم يودعها لن يفرج عنه، وقال إن التحريات في قضية الأقطان قطعت شوطاً طويلاً، وأن الاتهام سيطال أشخاصاً آخرين بعد أن تصلنا ردود مكاتبات أرسلناها لبعض الجهات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “220” بلاغاً ضد رموز النظام البائد في نيابة مكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.