مباحث الخرطوم تفك طلاسم مقتل تاجر بالصالحة

تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم من فك طلاسم بلاغ مقتل تاجر بأمدرمان منطقة صالحة، والذي عثر عليه مقتولاً بمتجره بعد أن سدد له المتهمون 32 طعنة وسط بركة من الدماء.

وتم تكوين عدد من أتيام مباحث من مدير الفرعية العقيد فرح هنو، أسندت رئاسة الأتيام للملازم أول عبدالعزيز للبحث وجمع المعلومات، حيث توصلت إلى أن المتهم الرئيسي غادر ولاية الخرطوم إلى شمال كردفان، تم ابتعاث مأمورية إلى شمال كردفان بقيادة الملازم أول عبدالعزيز على رأس سبعة من خيرة صف ضباط المباحث، وتمت عمليات البحث في شمال كردفان لمدة عشرة أيام متوالية من الأبيض إلى أبوزبد ومن ثم إلى الجبال الشرقية، إلى أن تمكن التيم من القبض على المتهم بمنطقة الكضمة.

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وبالتحري معه أقر بالاتهام المنسوب وأرشد إلى شريكيه، فتمكن التيم من مداهمتهما والقبض عليهما وتم ضبط عدد 3 سكاكين أدوات الجريمة.

وضبط مسدس يخص المجني عليه، وسجل المتهمون اعترافات قضائية وجاري التحري معهم توطئة لتقديمهم للمحاكمة العادلة.

وأشاد العميد شرطة أمين سعيد مدير العمليات بشرطة ولاية الخرطوم، بحسب الشروق بالتيم، مؤكداً قدرة شرطة الولاية على فك طلاسم كافة الجرائم وعدم تقييد جريمة ضد مجهول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)