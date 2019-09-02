الحرية والتغيير تناقش الأسماء التي قدمها حمدوك لشغل المناصب الوزارية

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تعقد قوى إعلان الحرية والتغيير اجتماعاً في هذه اللحظات من مساء اليوم الأثنين بغرض مناقشة مقترحات الأسماء التي قدمها حمدوك لشغل المناصب الوزارية في الحكومة الانتقالية بحسب ما ذكرته صحيفة اليوم التالي.

وكان رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك قد وضع جملة من التحفظات والملاحظات على عدد من الأسماء التي رفعتها قوى الحرية والتغيير للتشكيل الوزاري المرتقب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)