سماع إفادات الطبيب الشرعي في قضية مقتل شاب

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من المقرر أن تستمع محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي نصر الدين بابكر الهادي، اليوم لأقوال الطبيب الشرعي معد تقرير تشريح شاب قتل طعناً بالسكين على يد صديقه مسدداً له «9» طعنات بالسكين بسبب نقاش حول مبلغ «6» آلاف جنيه وذلك بمنطقة «المايقوما» بالحاج يوسف، وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي أبلغ بقسم حلة كوكو بأن المتهم قام بقتل شقيقه، على ضوء ذلك تحركت قوة إلى مسرح الحادث، ووجد المجني عليه طريح الأرض ونبضه كان ضعيفاً، بموجب أورنيك «8» جنائي أسعف إلى إحدى المستشفيات حيث تم إنعاشه، إلا أنه فارق الحياة.

وأبان التقرير الطبي الأول بحسب صحيفة آخر لحظة – وجود طعنات بآلة حادة في الصدر والظهر وأجزاء أخرى، وتم القبض على المتهم وباستجوابه قال في الحادثة عند الثالثة ظهراً التقى بأشخاص في الطريق ومن ثم توجه إلى منطقة «التكامل» مكان يدعى «طريق الموت» لإحضار خمر، وقام بشرب الخمر عند عودته إلى المايقوما حيث يقيم وعندها التقى بالمجني عليه، مشيراً بأنه لديه مبلغ «6» آلاف لدى المجني عليه وهنالك تعامل بينه وبين المجني عليه إذا احتاج مالاً أخذ من المجني وإذا المجني احتاج مالاً أخذ منه وأشار أنه عندما التقى به قال له عبارة «القروش طولت عندك أديني قروشي» لافتاً بأن المجني عليه قال له «هسي ما عندي» وإن المجني عليه قام بدفره موضحاً أنه أخرج السكين وقام بطعن المجني عليه، موضحاً بأنه أصيب بجرح على يده أثناء عراكهما على أداة الجريمة، وعندها أوقف ركشة كانت بالجوار وأراد إسعاف نفسه إلا أنه اختلف مع سائق الركشة حول مبلغ التوصيل، ووقع نقاش مع سائق الركشة وأثناء نقاشه مع سائق الركشة قام بطعنه عدة طعنات بالسكين، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة تحت المادة (130) من القانون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)