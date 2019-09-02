عاجل.. طالبان تتبنى تفجير القرية الخضراء في كابول

تبنت حركة طالبان الانفجار الذي وقع في القرية الخضراء بالعاصمة كابول. وقالت الحركة إن المستهدف كان القوات الأجنبية.

وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن انفجار بسيارة مفخخة، وقع مساء اليوم الاثنين في القرية الخضراء، بالدائرة التاسعة، في العاصمة الأفغانية كابول، وقالت الحركة إنها تستهدف القوات الأجنبية.

ونقل تلفزيون "طلوع" الأفغاني أن "حركة طالبان تتبنى انفجار كابول وقالت إن المستهدف القوات الأجنبية".

وكان قناة "وان تي في" قد نقلت في وقت سابق إن "ما لا يقل عن 80 شخصا أصيبوا في انفجار كابول، كما أن عشرات المنازل التي تقع بالقرب من مكان الانفجار تعرضت لأضرار".