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الصحة: زيادة 10% في معدلات الملاريا بـ13 ولاية

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كشف وكيل وزارة الصحة د. سليمان عبد الجبار، أنّ (10) ملايين مواطن يتبرزون في العراء قبل تأثُّر البلاد بالسيول والفيضانات، وأكد تَفاقُم الوضع بعدها لانهيار (13.835) مرحاضاً.

وقال د. سليمان في المنبر الصحفي الدوري أمس، إنّ ثلثي السكان ليست لديهم مصادر آمنة للشرب، ويشربون من مصادر خارج الشبكة، ويلجأون للشرب من المياه السطحية ومياه الأمطار، ونوه لزيادة في معدلات الملاريا بلغت (10%) مُقارنة بالعام السابق في (13) ولاية، وأعلن زيادة عدد الإصابات جراء السيول والفيضانات إلى (101) إصابة، فيما وصل عدد الوفيات (77) حالة، وأوضح أنّه تأثّرت (47.581) منزلاً بالسيول والفيضانات، (29.168) منها انهياراً كلياً، و(13.835) مرحاضاً كلياً و(693) جزئياً، وانهارت (160) مرفقاً حكومياً، منها (6) مُؤسّسات صحية لجأت لتقديم خدماتها الصحية بالمدارس ونفوق (4047) حيواناً.

وتخوف الوكيل من أعداد اللاجئين الحاملين لجرثومة الإسهالات المائية بنسبة (90%)، وأكّد أنّ أعدادهم تصل لمئات الآلاف.

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