الصحة: زيادة 10% في معدلات الملاريا بـ13 ولاية

كشف وكيل وزارة الصحة د. سليمان عبد الجبار، أنّ (10) ملايين مواطن يتبرزون في العراء قبل تأثُّر البلاد بالسيول والفيضانات، وأكد تَفاقُم الوضع بعدها لانهيار (13.835) مرحاضاً.
وتخوف الوكيل من أعداد اللاجئين الحاملين لجرثومة الإسهالات المائية بنسبة (90%)، وأكّد أنّ أعدادهم تصل لمئات الآلاف.
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