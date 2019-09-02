قايد صالح يهاجم الأحزاب الجزائرية بشدة : اللسان طويل والذراع قصير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، قايد صالح، الأحزاب السياسية، مشيرا إلى تآمر من طرف بعض الأحزاب ضد الشعب والوطن.

نقلت قناة “النهار” الجزائرية عن قايد صالح قوله، خلال زيارته لولاية ورقلة، “إن هذه المعلومات المؤكدة، سيكشف عنها في الوقت المناسب”.

وذكر قايد صالح أن “هذه الأحزاب مرفوضة شعبيا، لا همّ لها سوى الانتقاد والعويل، كما يقال في المثل الشعبي اللسان طويل والذراع قصير”.

وطلب نائب وزير الدفاع الوطني من هذه الأحزاب، أن “تتقي الله في شعبها ووطنها وتتحلى بالقليل من الكرامة والشرف والتمسك بأخلاقيات العمل السياسي”.

وتابع “وتكف عن وضع العقبات على طريق مبادرات المخلصين للخروج بالبلاد من الأزمة”.

وأضاف “نقول لهم اتركوا الجزائر لأبنائها الأوفياء فهم جديرون بها وقادرون على بنائها وحمايتها”.

وذكر في الرسالة أن الجيش الوطني الشعبي ليس ضد حرية التعبير، واختلاف الآراء البناءة، لكنه لن يسكت على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الجيش “سيتصدى لهذه المحاولات بكل صرامة، انطلاقا من مهامه وصلاحياته الدستورية”.

وأضاف قايد صالح “هذه المحاولات ترمي إلى إطالة عمر الأزمة وعرقلة المسار التنموي للوطن والوقوف ضد إرادة الشعب”.

وتابع “إننا على يقين أن شعبنا الأبي التواق إلى العيش في سلام وطمأنينة في كنف الأمن والاستقرار. لا يريد بأي حال من الأحوال العودة إلى سنوات الدم والدموع، ويستحق أن يعيش عيشة كريمة في بلاده”، بحسب قناة “النهار”.

وأضاف “هذا الشعب الذي يضرب به المثل في حب الوطن والإخلاص أيد وبارك مساعي المؤسسة العسكرية المصممة على الذهاب إلى الانتخابات وإجرائها في وقتها. وأحب من أحب وكره من كره، ومهما كانت العقبات والتضحيات”.