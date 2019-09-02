القوات الجنوبية تصد هجوماً حوثياً بحجر السُفلى

ذكرت مصادر عسكرية، أن القوات الجنوبية بمساندة أهالي مناطق حجر السُفلي، تمكنت من صد هجوم قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مواقع طران والمساوية والقفلة.

وأضافت المصادر، أنه اندلعت صباح اليوم الإثنين، مواجهات عنيفة بين الميليشيات الحوثية والقوات الجنوبية، موضحة أن المواجهات استمرت عدداً كبيراً من الساعات، تمكنت من خلالها القوات الجنوبية بمساندة الأهالي من التصدي وكسر الهجوم الحوثي، وفق ما أورد موقع "المشهد العربي"، اليوم الإثنين.

وأشارت المصادر، إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية نتيجة المواجهات العنيفة.

ولفتت إلى أن جثث قتلى ميليشيات الحوثي الإرهابية مازالت ملقاة في الشعاب والأودية.

وأوضحت أن الميليشيات الحوثية تمكنت من التسلسل نحو أحد المواقع في جبهة السفلى، لكن القوات الجنوبية بمساندة الأهالي تمكنت من إجبارهم على التراجع.

