نصر الله: عمليتنا كانت جزءا من عقابنا لاسرائيل

يوجه الأمين العام لحزب الله اللبناني نصر الله في هذه الأثناء كلمة في المجلس العاشورائي المركزي المقام في مجمع سيد الشهداء في الرويس، يتحدث فيها عن العملية الأخيرة ونتائجها.
وتركز كلمة نصر الله على الدلالات السياسية لهذه العملية، ودورها في الحفاظ على قواعد الاشتباك وتوازن الردع، وسيؤكد جاهزية قوات حزبه للتصدي لأي هجوم أو خرق إسرائيلي فور وقوعه.
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