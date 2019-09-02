الأربعاء.. وفد سعودي يشارك في "أسبوع البناء العالمي" في سنغافورة

تبدأ الأربعاء المقبل ٤ سبتمبر فعاليات "أسبوع البناء العالمي للبيئة" (IBEW) في سنغافورة وتستمر حتى ٦ سبتمبر ٢٠١٩ تحت عنوان (تحويل الطريقة التي نبني بها)، ويشارك وفد من المملكة العربية السعودية في فعاليات المؤتمر برئاسة سمو الأمير سعود بن طلال بن بدر، مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي، وبمشاركة مبادرة "تحفيز تقنية البناء".

ويقدم المؤتمر فرصة للمشاركين لعرض مبادراتهم ومشاريعهم في تقنية البناء الحديث والتعرف على تقنيات البناء المدعومة والمعتمدة التي تعدُّ فرصة لربط المبتكرين ومراكز الابتكار العالمية، وجذب المستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال تقنية البناء للمشروعات والمبادرات الجديدة والجادة.

يعدُّ "أسبوع البناء العالمي للبيئة" (IBEW) في سنغافورة حدثًا رئيسيًا جديدًا في المنطقة لقادة الصناعة والمهنيين المشهورين من صناعة البيئة العمرانية العالمية لتبادل الأفكار والخبرات حول السياسات وحلول الأعمال والتقنيات، وكذلك استكشاف الفرص التجارية، وينظم بالاشتراك مع هيئة البناء والتشييد (BCA) وReed Exhibitions Singapore، وبدعم من 12 جمعية تجارية وغرفة.