رئيس الوزراء البريطاني يستبعد انتخابات مبكرة ويؤكد: لا تأخير لبريكست

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الاثنين إن فرص التوصل إلى اتفاق حول بريكست مع بروكسل "آخذة في الازدياد" لكنه استبعد أي تأخير لموعد خروج بلاده في 31 تشرين الاول/أكتوبر من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

كما أوضح جونسون إنه لا يريد إجراء انتخابات، وناشد النواب المحافظين "المتمردين" عدم تقويض مفاوضاته مع بروكسل عبر التصويت مع المعارضة على مشروع قانون قد يجبره على تأجيل موعد بريكست، وذلك وفقاً لـ "العربية".

لكن وسائل إعلام بريطانية كانت قد ذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني يخطط لإجراء انتخابات عامة مبكرة خلال خمسة أسابيع. ويأتي هذا الخيار في حال خسر التصويت في البرلمان أمام المنادين بالبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.

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وقالت مراسلة "العربية" إن الأسبوع الحالي يعد من أهم الفترات في تاريخ بريطانيا المعاصر السياسي مع ترقب انعقاد جلسة البرلمان غدا الثلاثاء، وتأكيدات من المعارضة أنها ستقدم تشريعا لمحاولة منع رئيس الوزراء من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق نهاية أكتوبر.

ولم تكشف المعارضة عن تفاصيل لكنها تقول إن منعها لهذا النوع من الخروج "سيكون قانونيا وسيجبر جونسون على اتخاذ إجراءات لتفادي الخروج الفوضوي من الاتحاد الأوروبي".

وبدأت مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع تأزم مصير الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست".