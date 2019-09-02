البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ فى ولاية جورجيا مع اقتراب إعصار "دوريان"

أعلن البيت الأبيض حالة الطوارئ في ولاية جورجيا الأمريكية قبيل وصول إعصار "دوريان".

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية -على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - أن البيت الأبيض وافق على ضم ولاية جورجيا إلى ثلاث ولايات أخريات (فلوريدا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية) كانوا أعلنوا حالة الطوارئ بالفعل مع اقتراب الإعصار، الذي وصل إلى الفئة الخامسة.

وكان المركز الوطني للأعاصير قال الليلة الماضية إنه من المتوقع أن يضرب الإعصار ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية وجورجيا.