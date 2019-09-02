لطمأنة جمهوره.. تفاصيل إصابة كيفن هارت بعد تعرضه لحادث

إصابة كيفن هارت فى الظهر بعد تعرضه لحادث ليست خطيرة ويظل بالمستشفى للإطمئنان

طمأنت عدة تقارير، نشرتها المواقع الأجنبية، جمهور الفنان الكوميدي كيفن هارت على صحته، بعد تعرض الأخير للإصابة في الظهر.

وأكدت التقارير أن الإصابة ليست في النخاع الشوكي، وأن كيفن هارت قادر على المشي وتحريك أطرافه بشكل طبيعى، وحاليًا لايزال هارت في المستشفى يخضع لبعض الاختبارات لتحديد ما إذا كان سيحتاج إلى عملية جراحية للإصابات الأخرى أو لا.

يذكر أنه تم نقل هارت إلى المستشفى بعد إصابته "بجروح كبيرة في الظهر" بعد حادث سيارة في لوس أنجلوس في منتصف الليل، ووفقا لدوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا، كان هارت يركب سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 على طريق مولهولاند السريع في وقت وقوع الحادث.

وأضاف التقرير أن السائق جاريد بلاك فقد السيطرة على السيارة وارتطم بـ أحد السدود، والذى أصيب إصابات بالغة، وأكدت الدورية أنه كان طبيعيا وقت الحادثة ولم يكن تحت تأثير الكحوليات.

وذكر تقرير الدورية أن هارت نقل إلى المركز الطبي لمستشفى نورثريدج ونقل السائق إلى مستشفى آخر، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع " bbc ".

يشتهر هارت بأدواره الكوميدية في أفلام مثل Ride Along و The Secret Life of Pets.، كما انسحب من تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام.

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