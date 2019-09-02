لطمأنة جمهوره.. تفاصيل إصابة كيفن هارت بعد تعرضه لحادث

إصابة كيفن هارت فى الظهر بعد تعرضه لحادث ليست خطيرة ويظل بالمستشفى للإطمئنان
طمأنت عدة تقارير، نشرتها المواقع الأجنبية، جمهور الفنان الكوميدي كيفن هارت على صحته، بعد تعرض الأخير للإصابة في الظهر.
وأكدت التقارير أن الإصابة ليست في النخاع الشوكي، وأن كيفن هارت قادر على المشي وتحريك أطرافه بشكل طبيعى، وحاليًا لايزال هارت في المستشفى يخضع لبعض الاختبارات لتحديد ما إذا كان سيحتاج إلى عملية جراحية للإصابات الأخرى أو لا.
يذكر أنه تم نقل هارت إلى المستشفى بعد إصابته "بجروح كبيرة في الظهر" بعد حادث سيارة في لوس أنجلوس في منتصف الليل، ووفقا لدوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا، كان هارت يركب سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 على طريق مولهولاند السريع في وقت وقوع الحادث.
وأضاف التقرير أن السائق جاريد بلاك فقد السيطرة على السيارة وارتطم بـ أحد السدود، والذى أصيب إصابات بالغة، وأكدت الدورية أنه كان طبيعيا وقت الحادثة ولم يكن تحت تأثير الكحوليات.
وذكر تقرير الدورية أن هارت نقل إلى المركز الطبي لمستشفى نورثريدج ونقل السائق إلى مستشفى آخر، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع " bbc ".
يشتهر هارت بأدواره الكوميدية في أفلام مثل Ride Along و The Secret Life of Pets.، كما انسحب من تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام.
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"لقد انتهى الأمر".. كيفن هارت يحسم الجدل بشأن تقديم "الأوسكار"
بعد جدل كبير على خلفية "تصريحات معادية للمثلية"، استبعد الكوميدي الأميركي كيفن هارت أن يقوم بتقديم حفل جوائز الأوسكار هذا العام، وذلك بعد أيام من قوله إنه "يعيد النظر" في قراره عدم تقديم الحفل.
وكان هارت قد قرر في ديسمبر الماضي عدم تقديم الحفل، إثر انتقادات طالته على خلفية تغريدات نشرها عامي 2010 و2011، معادية للمثلية.
وأبلغ هارت شبكة "إيه.بي.سي" أنه لم يعد قادرا على مناقشة التصريحات القديمة مجددا"، قائلا إن تفسيراته واعتذاره السابق يفيان بالغرض.
وقال خلال المقابلة التي اتسمت أحيانا بالتوتر مع الشبكة "لقد انتهى الأمر".
قال الممثل الكوميدي كيفن هارت إنه يفكر في العدول عن قراره الاعتذار عن تقديم حفلات الأوسكار بعدما عبرت مقدمة البرامج الشهيرة إيلين ديجينرس عن تأييدها له.
وبعد اختياره لتقديم حفل 2019 اعتذر هارت عن هذا العرض بعد انتقادات تعرض لها بسبب تغريدات قديمة كتبها وتنطوي على مناهضة للمثليين جنسيا.
وقالت ديجينرس خلال مقابلة مع هارت في برنامجها (ذي إيلين ديجينرس شو) أذيعت إنها اتصلت مؤخرا بأكاديمية فنون وعلوم السينما التي تمنح جوائز الأوسكار للدفاع عن هارت.
وأضافت ديجينرس، وهي سحاقية وقدمت من قبل حفل الأوسكار عامي 2007 و2014، أن الأكاديمية التي تنظم الحفل ردت بأنها ستشعر ”بسعادة غامرة، إذا قدم هارت الحفل الذي سيذاع على الهواء مباشرة يوم 24 فبراير شباط.
ونقلت ديجينرس عن مسؤولين بالأكاديمية قولهم لها ”نريده أن يقدمه وسنشعر بسعادة غامرة“، فيما لم ترد الأكاديمية على طلب تعقيب.
كيفن هارت يفكر في العدول عن قرار عدم تقديم حفل الأوسكار!
قال الممثل الكوميدي كيفن هارت إنه يفكر في العدول عن قراره الاعتذار عن تقديم حفلات الأوسكار بعدما عبرت مقدمة البرامج الشهيرة إيلين ديجينرس عن تأييدها له.
وبعد اختياره لتقديم حفل 2019 اعتذر هارت عن هذا العرض بعد انتقادات تعرض لها بسبب تغريدات قديمة كتبها وتنطوي على مناهضة للمثليين جنسيا.
وقالت ديجينرس خلال مقابلة مع هارت في برنامجها (ذي إيلين ديجينرس شو) أذيعت يوم الجمعة إنها اتصلت مؤخرا بأكاديمية فنون وعلوم السينما التي تمنح جوائز الأوسكار للدفاع عن هارت.
وأضافت ديجينرس، وهي سحاقية وقدمت من قبل حفل الأوسكار عامي 2007 و2014، أن الأكاديمية التي تنظم الحفل ردت بأنها ستشعر ”بسعادة غامرة، إذا قدم هارت الحفل الذي سيذاع على الهواء مباشرة يوم 24 فبراير.
ونقلت ديجينرس عن مسؤولين بالأكاديمية قولهم لها ”نريده أن يقدمه وسنشعر بسعادة غامرة“.
ولم ترد الأكاديمية على طلب تعقيب يوم الجمعة.
وقال هارت الذي اشتهر بدوره في فيلم ”جولة مع شرطي“ (رايد ألونج) وغيره لديجينرس ”عندما أخرج من هنا أعدك بأنني سأعيد النظر في هذا الحوار“.
كان هارت أعلن في ديسمبر كانون الأول أنه سيعتذر عن تقديم حفل الأوسكار مضيفا ”أعتذر من كل قلبي لمجتمع المثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا بسبب كلمات قلتها في الماضي وكانت تفتقر للحساسية“.
ولم يتبق على إعلان الجوائز السينمائية الأشهر إلا أقل من شهرين لكن الأكاديمية المرموقة لم تعلن عن بديل لهارت حتى الآن.
وقال هارت لديجينرس يوم الجمعة ”أعرف أنني لا أعاني من رهاب المثلية على الإطلاق. أعرف أنني تعاملت مع هذا الأمر“.
كان هارت قد كتب تغريدة في الماضي قال فيها إنه إذا رأى ابنه يلعب بألعاب الفتيات فإنه سيحطمها فوق رأسه وسيخبره بأن يكف عن التصرف كالمثليين جنسيا.
ووصفت ديجينرس هارت بأنه ”أحد أكثر معارفي ذكاء وخفة ظل“. وأسدت إليه نصيحة بعدم الالتفات للانتقادات الموجهة إليه على الإنترنت قائلة إنها تصدر عن ”حاقدين“ أعادوا نشر تغريدات تعود لعقود من الزمن.
وقالت له ”إنهم مجموعة صغيرة من ذوي الصوت المرتفع بشدة.. ونحن مجموعة كبيرة من الناس الذين يحبونك ويودون أن تقدم حفل الأوسكار“.
وتابعت ”إذا لم تقدم حفل الأوسكار فإنهم سيفوزون“.
ويعد تقديم حفل الأوسكار أحد أهم وأصعب العروض في هوليوود إذ ينبغي على مقدم الحفل تلبية توقعات الجمهور من صفوة النجوم والقائمين على صناعة السينما الحاضرين في المسرح وكذلك ملايين المشاهدين الذين يتابعون الحفل عبر شاشات التلفزيون.
وكيفن هارت أمريكي من أصل أفريقي وكان سيصبح واحدا من قلة قليلة من السود الذين قدموا حفل جوائز الأوسكار طيلة التسعين عاما الماضية وهم سامي ديفيس جونيور وووبي جولدبرج ومؤخرا كريس روك.
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