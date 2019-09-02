احذرى... مخاطر إنقاص الوزن في فترة قصيرة

يسعى البعض في سبيل الحصول على قوام ممشوق إلى اتباع طرق من شأنها إنقاذ الوزن بشكل حاد، وهو ما يؤدي إلى أضرار صحية كبيرة للشخص قد يفقد حياته بسبب ذلك السلوك، حيث نصح الأطباء بضرورة أن يكون إنقاذ الوزن بشكل تدريبي تحسبًا لأي أعراض أو أضرار قد تعرض حياة الفرد للخطر.

ويؤدي التخفيف الحادّ من السعرات الحرارية إلى نزولٍ سريعٍ في الوزن، والذي يرتبط بالعديد من المخاطر، ونذكر منها ما يأتي:

خسارة الكتلة العضلية: حيث وجدت إحدى الدراسات أنّ الأشخاص الذين اتبعوا حميةً غذائيةً قليلةً جداً بالسعرات تصل إلى 500 سعرة حرارية فقدوا من كتلتهم العضلية أكثر بستة أضعاف، مقارنةً مع الأشخاص الذين اتّبعوا نظاماً صحياً قليلاً بالسعرات الحرارية يصل إلى 1250 كالوري، وعلى الرغم من أنّ طرق التنحيف السريعة، كالحميات القليلة جداً بالسعرات الحرارية يمكن أن تنقص وزناً كبيراً خلال وقتٍ قصير، إلا أنّ معظم ذلك الوزن يكون من الماء أو العضلات.

إبطاء عمليات الأيض: (بالإنجليزية: Metabolism) والتي تحدد كمية السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم يومياً، ويرجع سبب ذلك إلى خسارة الكتلة العضلية، وانخفاض مستويات الهرمونات التي تنظم الأيض، كهرمونات الغدة الدرقية (بالإنجليزية: Thyroid hormones)؛ حيث وجدت عدّة دراساتٍ أنّ إنقاص الوزن بشكلٍ سريع، يؤدي إلى تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتمّ حرقها يومياً بمقدار 23%، ومن الجدير بالذكر أنّ الانخفاض في الأيض يستمر لمدة طويلة، حتى بعد توقف الشخص عن اتباع مثل هذا النمط من الحميات.

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تشكل حصى المرارة: إذ إنّ عدم تناول الكمية الكافية من الطعام، يؤدي إلى التقليل من إفراز المرارة للعصارة الصفراوية التي تهضم الدهون، ممّا يؤدي إلى بقاء هذه العصارة داخل المرارة، والتي قد تتبلور وتتحول إلى حصى يسدّ قناة المرارة أو جزءاً منها، ويتسبّب هذا الانسداد بآلام حادة، وعسرٍ في الهضم. نقص في العناصر الغذائية: (بالإنجليزية: Nutrient deficiency) ويحدث ذلك كنتيجة لعدم تناول الإنسان للكميات الكفية من العناصر الغذائية المهمة أثناء اتباع حمية غذائية قليلة جداً بالسعرات الحرارية، مما ينجم عنه ما يأتي: تساقط الشعر والشعور بالإعياء الشديد: وذلك بسبب عدم تناول الكميات الكافية من الحديد، وفيتامين ب12، والفولات (بالإنجليزية:Folate).

ضعف جهاز المناعة: والذي قد يزيد بدوره من خطر الإصابة بالعدوى (بالإنجليزية: Infections).

ضعف العظام: والذي قد يحدث نتيجة نقص فيتامين د، والكالسيوم، والفسفور.