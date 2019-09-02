هكذا يمكنكِ تنسيق البليزر هذا الموسم

ترجع موضة البليزر للثمانينيات من القرن الماضي، ولكنه مازال يحتفظ برونقه وتتألق به كافة الفتيات في المناسبات المختلفة، حيث يعد من القطع المفضلة بالنسبة لمختلف النساء.

ومن السهل تنسيقه مع الاطلالات الكاجوال والرسمية، كما أنه يوحي بالأناقة والعصرية، وفي كل موسم تقوم دور الأزياء العالمية بتقديم أجمل تصميمات جاكيت البليزر المتنوعة من ناحية قصاتها وألوانها.

وضمن مجموعات موسم خريف 2019 لاحظنا مجموعة مميزة جمعنا لكِ منها أجمل التصميمات لتختاري ما يعجبكِ، وتنسقي البليزر بأساليب مبتكرة وجديدة.

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كما ذكرنا فإنّ البليزر دخل الموضة النسائية في ثمانينيات القرن الماضي، وكان يتميز بأكتافه البارزة وقصاته الواسعة وألوانه الجريئة. ومع مرور السنوات تغيرت الصيحات الخاصة به، وأصبحنا نشاهد منه التصميمات الكلاسيكية الناعمة، والتصميمات الشبابية الأكثر عصرية، وقد كان البليزر أحد أبرز صيحات الموضة لهذ الموسم بألوانه المختلفة، التي تنوعت بين الدرجات الكلاسيكية والدرجات الحيوية، كما بقصاته التي منها الضيقة ومنها والواسعة، وهنالك التصميمات مع صفّي أزرار أو صف واحد، وبعض الموديلات زينتها اكسسوارات معدنية أو سلاسل وغيرها، وقد شاهدنا أجمل الموديلات لدى كل من بالمان Balmain، وجيفنشي Givenchy، وبرادا Prada، والكسندر فوتييه Alexander Vauthier والقائمة تطول.

البليزر صديقكِ في مختلف المناسبات والمشاوير، ومن الممكن أن يضيف لمسات من الأناقة العصرية على مختلف الاطلالات، ويسهل تنسيقه مع بناطيل الجينز لاطلالة شبابية كاجوال أم مع التنانير الميدي والبناطيل القماشية لاطلالة أنيقة في العمل، أو فوق الفساتين لاطلالة مسائية مميزة.