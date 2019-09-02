تحذير هام من "جوجل": احذف هذه التطبيقات فورا!

حذرت دراسة جديدة من شركة يابانية متخصصة في تطوير برامج الأمن المعلوماتي من وجود 27 من تطبيقات الأندرويد التي تحمل برامج ضارة تقوم بسرقة صور المستخدمين وبياناتهم الشخصية.

وأكدت الدراسة أن هذه التطبيقات تقوم بتحسين جودة الصور التي نلتقطها، عن طريق الفلاتر وبعض المؤثرات الأخرى، لكنها في نفس الوقت تقوم جمع المعلومات الشخصية مثل عنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والمعلومات الشخصية الأخرى.

وذكرت الدراسة أن الخطير في الأمر أنها لقيت ملايين التنزيلات في جميع أنحاء العالم وآلاف التقييمات الإيجابية من قبل المستخدمين؛ مما يعني أنها قامت بجمع ملايين الصور والبيانات الشخصية التي قد تضر المستخدمين فيما بعد.

ووفقا لخبراء؛ يمكن إستخدام هذه البيانات في إنشاء حسابات وهمية مثل فيسبوك، إنسجغرام، أو تويتر، كما أنهم يقومون بإرسال الإعلانات، بعضها إباحي.

وقام محرك جوجل بحذف معظم هذه التطبيقات على متجرها "جوجل بلاي"، ودعت المستخدمين إلى حذفها من الهواتف المحمولة في حالة ما إذا تم تحميل البعض منها.

وحرصت جوجل على دعوة مستخدميها إلى تتثبيث تطبيق مكافح للفيروسات مثل "أفيرا" الذي يقوم بحماية الأجهزة من برامج التجسس والبرامج الضارة.

ونشرت جوجل قائمة بالتطبيقات التي يجب إزالتها فورا والامتناع عن استخدامها وهي:

• Art Editor

• Art Effect

• Art Filter

• Art Filter Photo

• Art Filter Photo Effcts

• Art Filter Photo Editor

• Art Effects for Photo

• ArtFlipPhotoEditing

• Artistic effect Filter

• Awesome Cartoon Art

• Beauty Camera

• Cartoon Art Photo

• Cartoon Photo Filter

• Cartoon Art Photo Filter

• Cartoon Effect

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• Emoji Camera

• Fill Art Photo Editor

• Horizon Beauty Camera

• Magic Art Filter Photo Editor

• Photo Art Effect

• Photo Editor

• Pixture

• Pro Camera Beauty

• Prizma Photo Effect

• Selfie Camera Pro

• Super Camera

كما نشرت جوجل نصائح لحماية الهواتف من الاختراق أو التجسس وهي:

1- يمكنك استخدام كلمة مرور صعبة تتألف من حروف وأرقام لكي تضمن صعوبة معرفتها لأي مخترق.

2- لا تحفظ كلمة السر على تطبيق جوجل بل أحفظها وأجعلها سرية.

3 – إذا كان على هاتفك الكثير من التطبيقات أجعل لكل واحد منهم كلمة سر خاصة به مختلفة عن الآخرى.

4- لا تقم بفتح الروابط مجهولة المظهر أو الغير معروفة لك.

5 – قم بتحميل برامج منع التجسس على هاتفك وثبتها.

6 – لا تقم بتحميل أي تطبيق غير معروف لك، وعند تنزل الألعاب تأكد من أنها لا تحمل أي فيروسات.

7 – أحرص على غلق البلوتوث الخاص بك في أي مكان عام، حتلا لا يستقبل أي برامج أو ملفات من أجهزة آخرى تحمل فيروسات.

8 – إذا كنت بمكان عام، لا تستخدم الواي فاي الخاص بالمكان إلا إذا كنت تثق فيه حتى لا يتم تهكير هاتفك.

9 – عند تحميلك أي تطبيق لابد من معرفة شروطه سواء كانت تتناسب مع هاتفك وهل ستستخدم صورك أو الأسماء عندك وغير ذلك.

10 – قم بتنزل تطبيق أندرويد دفيس مانجر، فهو لديه القدرة على البحث عن مكان هاتفك المحمول إذا تمت سرقته.