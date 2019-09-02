كل ما تريد معرفته عن مواصفات وسعر "أوبل استرا 2020" الجديدة

محرك 1400 سي سي لأول مرة:
المحرك الذي يعطي ثبات للسيارة الالمانية على الطريق المصري، يسمح لها بالوصول لسرعة 100 كيلومترالساعة خلال 10.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوي 207 كيلومترات الساعة، وبها خزان وقود سعة 56 بحيث تستهلك 6.4 لتر وقود لكل 100 كيلو متر.
مواصفات السيارة الخارجية:
نظم الامان بالسيارة:
تمتلك السيارة الجديدة نظم أمان مختلفة تشمل 4 ايرباج أمامي وفرامل ABS وEBD وESP مع مساعد للتحكم في الطرق الصاعدة ونظام للتحكم في الجر، مع نظام ايموبليزر ضد السرقة، مع نظام تثبيت للسرعة.
تجهيزات خاصة للسيارة:
وتشمل باقي التجهيزات في السيارة اوبل استرا تربو الجديدة، مصابيح أمامية بنظام الهالوجين ووحدات نهارية ليد ويمكن للمصابيح الأمامية أن تعدل بضبط مستوى اضاءتها، وكذلك عجلة قيادة قابلة للتعديل مع مفاتيح للتحكم في الصوت، كما يتوفر للسيارة مرايا خارجية كهربائية بطي كهربائي وتسخين ذاتي، وفي الداخل يتوفر للسيارة تكييف ونظام ثنائي للتحكم في الطقس وحساسات ركن خلفية وبلوتووث وفتحات USB وAUX.
وتتميز السيارة بنظام التحكم في الثبات ونظام كشف النقاط العمياء، ونظام تثبيت مقاعد الأطفال في الخلف وحساسات للركن ومراقبة ضغط الهواء في الاطارات، ومقاعد من الجلد ومقاعد بخاصية التبريد والتدفئة والتدليك ومقاعد ذاكرة للسائق، وسقف بانورامي وراديو سي دي ونظام ملاحة وشاشة عرض وبلوتووث ومدخل USB.
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