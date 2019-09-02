اعرف المواصفات الكاملة لسيارة أودي RS6 Avant 2020 (فيديو)

تعد سيارة أودي RS6 Avant واحدة من أفضل السيارات عالية الأداء والتي ظلت كذلك منذ إطلاقها. أصبحت القوانين الأوروبية أكثر صرامة في ما يتعلق بصوت العادم، ونستطيع أن نلاحظ أن أودي RS6 Avant في هذا الفيديو تبدو كضحية لهذه القوانين إن صح التعبير، على الرغم من ذلك فربما يتيح استخدام الوضعيات الرياضية للقيادة صوت عادم أقوى. تحمل السيارة محرك V8 بسعة 4.0 لتر ثنائي التيربو ويوفر تقنية هجينة مدمجة بنظام كهربائي 48 فولت. يطلق المحرك 591 حصان وعزم دوران 800 نيوتن متر. وحسب الأرقام الرسمية فسيكون بإمكان RS6 Avant تحقيق تسارع 100 كم/س خلال 3.6 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى لـ 250 كم/س.

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