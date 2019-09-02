طوارئ في «جورجيا» الأمريكية.. الإعصار المدمِّر على الأبواب

أعلن البيت الأبيض حالة الطوارئ في ولاية جورجيا الأمريكية قبيل وصول إعصار "دوريان".
وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية -على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - أن البيت الأبيض وافق على ضم ولاية جورجيا إلى ثلاث ولايات أخريات (فلوريدا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية) كانوا أعلنوا حالة الطوارئ بالفعل مع اقتراب الإعصار، الذي وصل إلى الفئة الخامسة.
وكان المركز الوطني للأعاصير قال الليلة الماضية إنه من المتوقع أن يضرب الإعصار ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية وجورجيا.
كانت هذه تفاصيل خبر طوارئ في «جورجيا» الأمريكية.. الإعصار المدمِّر على الأبواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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