انطلاقة حملة لحصر المركبات غير المقننة بالأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : انطلقت صباح اليوم من أمام رئاسة شرطة شمال كردفان بمدينة الأبيض الحملة الولائية لحصر المركبات والمواتر والتكاتك غير المقننة والمرخصة بالولاية وذلك وفق توجيهات لجنة أمن الولاية والسيد والي ولاية شمال كردفان المكلف ـسعادة اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله وذلك بمشاركة الفرقة الخامسة مشاه هجانه والأجهزة الشرطية والأمنية والدعم السريع وأوضح العميد شرطة الدكتور محمد علي عبدالجابر ـ مدير دائرة الجنايات لشرطة الولاية في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن حركة المركبات والمواتر والتكاتك غير المقننة والمرخصة بالولاية تسهم وتساعد في انتشار الجريمة بالولاية . وأضاف نحن وفي إطار مكافحتنا للجريمة وبسط الأمن وهيبة الدولة بواسطة القانون سوف نبدأ عملنا اليوم بالاعتماد على إدارة شرطة المرور بالولاية بالتعاون مع شرطة الجمارك بالولاية وكل الأجهزة العسكرية والشرطية والأمنية . Advertisements وقال إن هذا العمل وطني بالدرجة الأولى سوف نؤديه بكل مهنية ومسؤولية واحترافية وهمة عالية . وأشار عبد الجابر إلى أن هذه الحملات ليس ضد أي شخص بل ضد كل مخالف للقانون بالولاية. وقال إن الحملات سوف تحقق الأهداف الكبيرة والعظيمة لأمن الولاية وذلك بفضل انسجام القوات.

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