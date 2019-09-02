شيخة قطرية تمسح الأرض بـ” وزير خارجية البحرين” متصهين أكثر من الصهاينة أنفسهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شنت الشيخة القطرية المعروفة مريم آل ثاني، هجوما عنيفا على وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بعد تأييده للعدوان الإسرائيلي على لبنان واعتبار ذلك حقا مشروعا لليهود.

وقالت “آل ثاني” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) معلقة على وصف الوزير البحريني لإسرائيل بالدولة:”وهل الكيان المحتل الغاشم الذي تدعونه بـ (إسرائيل) دولة من الأساس؟”وتابعت هجومها العنيف:”اعترافك بإسرائيل الكيان المحتل لأرضنا التي فيها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين هو “تصهين” أكثر من الصهاينة أنفسهم يا برميل الخليج!” المادة السابقة الاتحاد الأوربي: بناء سودان ديمقراطي و مُستقر يتطلب تحسين الاقتصاد المقالة القادمة إتفاقية بين وزارة التنمية بالخرطوم ومنظمة شمعة

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