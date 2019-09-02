مقتل 34 شخصا إثر حريق ضخم في سفينة قرب سواحل كاليفورنيا الأمريكية

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الخليج 365:
قتل 34 شخصا على الأقل إثر حريق شب في سفينة قبالة ساحل في مقاطعة فينتورا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ونقل موقع “كي تي إل أي” عن إدارة الإطفاء إن “34 شخصا على الأقل قتلوا”.
كما نقل الحساب الرسمي لمدينة لوس أنغلوس على تويتر إن “فريقا للإنقاذ توجه إلى موقع الحادث، وتم إنقاذ بعض أفراد طاقم السفينة، وعمليات الإجلاء مستمرة”.
سبوتنيك
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